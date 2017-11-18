Утро доброе!
Танцы на все случаи жизни для каждого. В одежде какого цвета встречаем новый год? Визажист об акцентах в макияже. "Утро доброе!" с 07:00 до 09:00.
- Танцы на все случаи жизни для каждого. Куда пойти – куда податься с маленькими детьми в свободное время, знает руководитель нового Центра семьи и танцев Prana perekeskus Роман Хмелевской.
- В одежде какого цвета встречаем новый год? Советует дизайнер Наталья Галкина.
- Глаза или губы? На чем делать акцент в макияже – рассказывает визажист Дина Смирнова.
Ведущая – Екатерина Зонова.
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