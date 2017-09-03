Инновационный офис TELIA. Образовании на протяжении всей жизни. Знакомство с интересной и успешной женщиной. "Утро доброе!" с 07:00 до 09:00.

Утром в воскресенье посетим инновационный офис компании TELIA; поговорим об образовании на протяжении всей жизни на примере одного из наших коллег; познакомимся с интересной успешной молодой женщиной; полистаем свежую прессу и узнаем, о чем писали эстонские газеты 80 лет назад.

Ведущая – Дина Прусакова.