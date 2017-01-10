Утро доброе!
Уход за обувью зимой: советы специалиста. Карьера в научной сфере. Европейский корпус солидарности ждет активную молодежь. “Утро доброе!” с 06:00 до 11:00.
- Как защитить свою обувь зимой от слякоти и грязи.
- ТТУ первым в Эстонии провел реформу академической системы для упрощения карьеры в научной сфере.
- Европейский корпус солидарности ждет активную молодежь из стран ЕС.
Это и многое другое – в утренней программе на Радио 4!
Ведущие – Елизавета Тустановская и Ирина Сацута.
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