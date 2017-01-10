Уход за обувью зимой: советы специалиста. Карьера в научной сфере. Европейский корпус солидарности ждет активную молодежь. “Утро доброе!” с 06:00 до 11:00.

Как защитить свою обувь зимой от слякоти и грязи.

ТТУ первым в Эстонии провел реформу академической системы для упрощения карьеры в научной сфере.

Европейский корпус солидарности ждет активную молодежь из стран ЕС.

Это и многое другое – в утренней программе на Радио 4!

Ведущие – Елизавета Тустановская и Ирина Сацута.