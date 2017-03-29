Утро доброе!
Менторская программа TEMP. Весенняя усталость – миф. 100 лет со дня воссоединения Эстляндской и Лифляндской губерний. Походная ярмарка. "Утро доброе!" с 06:00 до 11:00.
- Новая социальная программа от MISA для тех, кто знает чего хочет, но не представляет с чего начать. Расскажем о менторской программе TEMP и о новых возможностях для оказавшихся без работы людей.
- Забудьте о весенней усталости! Специалист по поддержанию организма в тонусе и духа в бодрости развеет мифы о мартовском недомогании.
- Что вы делаете вечером 16 апреля? Давайте отметим 100 лет со дня воссоединения Эстляндской и Лифляндской губерний вместе! Идеями о том, как это сделать с нами поделится дирижер XII молодежного праздника песни и танца Ксения Грабова. #minajään
- Отправляемся по неизведанным дорожкам вместе с участниками Походной ярмарки. Уже 1 апреля на Таллиннском певческом поле пройдет встреча любителей приключений и активного досуга на свежем воздухе.
Ведущие – Екатерина Зонова и Ирина Сацута.
Список музыки
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