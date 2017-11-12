Утро доброе!
Синичкин день. Молодёжный форум. День отцов. "Утро доброе!" с 07:00 до 09:00.
- Впереди холодное время года, поэтому не будет лишним напомнить, чем кормить птиц.
- Молодёжный форум Ида-Вирумаа как площадка для дискуссий и возможность заявить о себе!
- Мудрая и острая сатира от классика в повествовании артиста.
И это лишь часть тем утренней программы! Мы обязательно пролистаем старые и свежие газеты, поздравим отцов с праздником, разыграем билеты на спектакль и подарим хорошее настроение!
Ведущая – Дина Прусакова.
Список музыки
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