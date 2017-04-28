Утро доброе!
Курсы для безработных – что о них думают сами клиенты. Фестиваль фильмов ужасов и фантастики в Хаапсалу. Праздничный концерт на крыше Дома радио. "Утро доброе!" с 06:00 до 11:00.
В этом выпуске:
- Курсы для безработных – что о них думают сами клиенты
- В Хаапсалу пройдет фестиваль фильмов ужасов и фантастики: в программе – культовые русские и зарубежные фильмы
- Расскажем о праздничном концерте на крыше Дома радио, который Радио 4 будет транслировать в свой день рождения 1 мая.
Ведущие – Варвара Сергеева и Андрей Созинов.
Список музыки
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