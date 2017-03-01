Утро доброе!

По статистике, в Эстонии насчитывается почти 9000 должников по алиментам. Как взыскать долги с тех, кто уклоняется от ответственности? Cтресс – одна из главных проблем 21 века. Как с ним бороться и можно ли победить? На киноэкраны Эстонии вышел самый дорогой фильм Китая. Стоит ли потратить свои честно заработанные, чтобы посмотреть на то, как защитники Поднебесной сражаются с мифическими монстрами? Это лишь некоторые фрагменты мозаики нашей утренней программы. Вас ожидают также самые горячие новости по Эстонии и всей планете в целом, обзор эстонских и не только эстонских газет и отборная музыка самых разных стилей и направлений.

Ведущие – Андрей Созинов, Варвара Сергеева и Хейли Холло.