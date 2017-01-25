Взрыв электронной сигареты. Вице-мэр о развитии детского спорта в столице. Премьер-министр о приоритетах Эстонии на время председательства в ЕС. Редакция новостей Радио 4: новые студии и специфика работы. “Утро доброе!” с 06:00 до 11:00.