Утро доброе!
Взрыв электронной сигареты. Вице-мэр о развитии детского спорта в столице. Премьер-министр о приоритетах Эстонии на время председательства в ЕС. Редакция новостей Радио 4: новые студии и специфика работы. “Утро доброе!” с 06:00 до 11:00.
- Может ли взорваться электронная сигарета? Если да, то из-за чего?
- Таллинн повышает субсидии на спорт. В прямом эфире – вице-мэр Михаил Кылварт о развитии детского спорта в столице.
- Главные приоритеты Эстонии на время председательства в ЕС. Интервью с премьер-министром.
- Редакция новостей Радио 4 в среду начинает вещание из отремонтированных редакции и студий. Поговорим о специфике работы наших коллег.
Это и многое другое – в утренней программе на Радио 4!
Ведущие – Илья Бань и Варвара Сергеева.
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