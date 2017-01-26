Утро доброе!
Пенсионная реформа и трудовые книжки? Международный день таможенника! В Белоруссию без визы. Год красного петуха. Выставки КУМУ. “Утро доброе!” с 06:00 до 11:00.
- Пенсионная реформа и трудовые книжки? Что ветер перемен принесет будущим пенсионерам? Узнаем у представителя Министерства социальных дел.
- Отметим Международный день таможенника! Какими качествами должен обладать сотрудник таможенной службы, и какие сюрпризы может преподнести эта работа?
- Республика Беларусь приглашает в гости! Расскажем о том, как граждане Эстонии могут поехать в эту страну без оформления визы.
- Что принесет нам Год красного петуха, и чем порадует КУМУ своих гостей? Информация из первых рук.
Это и многое другое – в утренней программе на Радио 4!
Ведущие – Юлия Балий и Кирилл Крабу.
Список музыки
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