Утро доброе!
Виноградники Франции. Опера "Доктор Гааз" в Эстонии. Скульптор Владимир Петровичев. Музыкальный гость - гармонист. "Утро доброе!" с 7:00 до 9:00.
- Прозвучит интервью с хозяйкой виноградников во Франции, в Луарской долине.
- Состоится беседа с режиссером современной оперы "Доктор Гааз", поставленной в московском театре "Геликон-опера". В Эстонии ее покажут в рамках фестиваля "Золотая маска" и это будет европейская премьера оперы.
- Познакомимся с известным российским скульптором, уроженцем Эстонии, Владимиром Петровичевым из Санкт-Петербурга. Его скульптуры украшают этот город на Неве.
- Встретимся со Светланой Окуневой из Эстонского общества Рериха и с журналистом, поэтом - Андреем Танцыревым. А финальную точку в утренней программе поставит веселый гармонист! На своей гармошке он сыграет в прямом эфире и еще и споёт!
Ведущий - Александр Лукьянов.
Список музыки
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