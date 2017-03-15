Утро доброе!
Медведи после зимней спячки. О работе полицейских собак. Уникальная мультимедийная шоу-выставка: Моне, Ван Гог, Климт и шедевры классической музыки. Грандиозный концерт фламенко в Таллинне. "Утро доброе!" с 06:00 до 11:00.
- Медведи покидают берлоги после зимней спячки. Специалисты расскажут о медвежьей жизни. Также узнаем, кто компенсирует пчеловодам и животноводам причиненный косолапыми ущерб.
- Департамент полиции и погранохраны планирует увеличить число служебных собак. Какие породы собак подходят для работы в полиции?
- В Старом городе проходит уникальная мультимедийная шоу-выставка, созданная на основе 140 произведений мирового наследия Моне, Ван Гога и Климта, а также шедевров классической музыки.
- В Таллинне состоится грандиозный концерт фламенко с участием мировых звезд и отечественного коллектива "Arte Flamenco".
Это и многое другое – в утренней программе на Радио 4!
Ведущие – Илья Бань и Ирина Сацута.
Список музыки
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