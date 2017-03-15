Медведи после зимней спячки. О работе полицейских собак. Уникальная мультимедийная шоу-выставка: Моне, Ван Гог, Климт и шедевры классической музыки. Грандиозный концерт фламенко в Таллинне. "Утро доброе!" с 06:00 до 11:00.