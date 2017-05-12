Утро доброе!
День рождения Летней гавани. Пора пикников: полезная информация для любителей отдыха на свежем воздухе. Финал "Евровидения – 2017". "Утро доброе!" с 06:00 до 11:00.
- В эту пятницу наша знаменитая Летная гавань отмечает день своего рождения. В чем секрет популярности одного из самых посещаемых туристических объектов Эстонии?
- Приближается пора пикников. О чем нужно помнить любителям отдохнуть на свежем воздухе? Какие опасности могут таить шашлыки на природе?
- В субботу – финал "Евровидения – 2017". Каков расклад сил и кого пророчат в победители?
Это и многое другое – в утренней программе на Радио 4!
Ведущие – Илья Бань и Андрей Созинов.
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