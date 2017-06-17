Утро доброе!
Гид по защите от солнца: SPF, UVA и UVB. Ники Ганич о том, какая Эстония на вкус. Дизайнер из Риги о сумках-книгах и сумках-конфетах. "Утро доброе!" с 07:00 до 09:00.
- Гид по защите от солнца: SPF, UVA и UVB – чем они отличаются, где лучше покупать солнцезащитные кремы, как ими правильно пользоваться?
- Какая Эстония на вкус? Узнаем мнение телеведущей канала "Кухня ТВ" Ники Ганич, которая составила гид по эстонским ресторанам и харчевням.
- Как сумка может быть книгой, а книга сумкой? Талантливый дизайнер из Риги расскажет, как покорила Латвию своими сумками-книгами и сумками-конфетами.
Ведущая – Екатерина Зонова.
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