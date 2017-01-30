Утро доброе!
Вакцинация путешественников. Трансгенные продукты: мифы и реальность. Изменения в Законе об оружии. “Утро доброе!” с 06:00 до 11:00.
В этом выпуске:
- Вакцинация путешественников – что нужно выяснить у семейного врача перед поездкой в экзотические страны?
- Погибнет ли человечество от трансгенных продуктов? Правда ли, что создание ГМО – это игра в Бога? Отличить мифы от реальности поможет специалист в области молекулярной и биологической медицины Наталия Первякова.
- Парламент Эстонии намерен изменить Закон об оружии. Почему это вызвало столько разногласий? Чего стоит опасаться владельцам огнестрельного оружия? Комментирует инструктор по стрельбе Дмитрий Удрас.
Это и многое другое – в утренней программе на Радио 4.
Ведущие – Варвара Сергеева и Юлия Балий.
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