Как улучшить культуру вождения? Что будет в меню на президентском приеме? Ответы на эти вопросы в программе "Утро доброе!" с 6:00 до 11:00.

Больше 100 000 жителей Эстонии пообещали быть за рулем более внимательными. Улучшить культуру вождения можно, начав с себя. Как это можно сделать на основе на интернет-платформы http://www.delomer.ee?

Эстонская современная кухня может быть яркой и вкусной каждый день, а не только по случаю Дня независимости Эстонии. И всё же, чем порадуют гостей в главный национальный праздник и кто будет накрывать стол на президентском приеме?

Ведущие Варвара Сергеева и Екатерина Зонова.