Утро доброе!
День открытых хуторов и День кафе. О работе нового билетного агенства. Секреты успешной женщины. Выставки, фестивали и концерты. "Утро доброе!" с 07:00 до 09:00.
В утренней программе мы расскажем о всеэстонском Дне открытых хуторов и Дне кафе; узнаем, как работает новое билетное агентство и почему культурная и спортивная жизнь Санкт-Петербурга теперь стала к нам намного ближе; также познакомимся с очаровательной, успешной молодой женщиной, которая поделится секретами, как успевать больше и получать удовольствие от работы; ну и, конечно, пригласим всех на выставки, фестивали и концерты, которых летом проводится огромное количество.
Ведущая – Дина Прусакова.
Список музыки
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