Утро доброе!

В утренней программе мы расскажем о всеэстонском Дне открытых хуторов и Дне кафе; узнаем, как работает новое билетное агентство и почему культурная и спортивная жизнь Санкт-Петербурга теперь стала к нам намного ближе; также познакомимся с очаровательной, успешной молодой женщиной, которая поделится секретами, как успевать больше и получать удовольствие от работы; ну и, конечно, пригласим всех на выставки, фестивали и концерты, которых летом проводится огромное количество.

Ведущая – Дина Прусакова.