Утро доброе!

В утренней программе 23 марта:

- Кампания "Скажи здравствуй!" проходит в Эстонии. Поможет ли это нам чаще здороваться с соседями?

- Весна идет! Автолюбители готовятся к генеральной уборке своих авто. Как не разочароваться в автомойке? Советы специалиста.

- Власти Таллинна всерьез взялись за нарушителей на дорогах. Принудительное снижение скорости в спальных районах и другие изменения, которые планируются в ближайшее время.

Просыпайтесь вместе с нами!

Ведущие – Елизавета Тустановская и Илья Бань.