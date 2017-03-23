Утро доброе!
Кампания "Скажи здравствуй!". Весенняя автомойка. Дорожное движение: принудительное снижение скорости и другие изменения. "Утро доброе!" с 06:00 до 11:00.
В утренней программе 23 марта:
- Кампания "Скажи здравствуй!" проходит в Эстонии. Поможет ли это нам чаще здороваться с соседями?
- Весна идет! Автолюбители готовятся к генеральной уборке своих авто. Как не разочароваться в автомойке? Советы специалиста.
- Власти Таллинна всерьез взялись за нарушителей на дорогах. Принудительное снижение скорости в спальных районах и другие изменения, которые планируются в ближайшее время.
Просыпайтесь вместе с нами!
Ведущие – Елизавета Тустановская и Илья Бань.
Список музыки
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