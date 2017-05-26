Новая электронная библиотека в Таллиннской центральной библиотеке. Открытие пляжного сезона. Городской лагерь для юных яхтсменов. “Утро доброе!” с 06:00 до 11:00.

Новая электронная библиотека в Таллиннской центральной библиотеке предлагает широкий выбор электронных книг для читателей, в том числе и на русском языке.

Осталось несколько дней до начала лета. Что происходит на пляжах Эстонии? Готовы ли спасатели к открытию пляжного сезона?

Расскажем о городском лагере для юных яхтсменов, где они смогут освоить азбуку управления парусной доской и укрепят здоровье.

Это и многое другое – в утренней программе на Радио 4!

Ведущие – Елизавета Тустановская и Андрей Созинов.