Как бороться с зимней хандрой. Междугороднее и международное автобусное сообщение. Международный день "спасибо”. Очереди в ЗАГСы Санкт-Петербурга. “Утро доброе!" с 6:00 до 11:00.

В среду в нашей утренней программе расскажем, что из себя представляет зимняя хандра, как с ней бороться. Поговорим о междугороднем и международном автобусном сообщении. Отметим Международный день "спасибо", а также выясним, чем были вызваны очереди в ЗАГСы Санкт-Петербурга.

Это лишь некоторые фрагменты мозаики в нашей утренней программе. Вас ожидают также самые горячие новости по Эстонии и всей планете в целом, обзор эстонских и не только эстонских газет, отборная музыка самых разных стилей и направлений.

Ведущие – Андрей Созинов и Кирилл Крабу. Звукорежиссер – Хейли Холло.