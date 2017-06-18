Утро доброе!
Что такое буктрейлер и почему его так полюбила наша молодежь? О браке и о том, как его сохранить на долгие годы? Как создать интерьер мечты: советы от дизайнеров. "Утро доброе!" с 07:00 до 09:00.
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- "Хорошее дело браком не назовут" – говорится в известной поговорке. Почему с браком все не так просто, и как можно сохранить его на долгие годы?
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Ведущая – Екатерина Зонова.
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