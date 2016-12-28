Утро доброе!
В самолет с ребенком: рекомендации врача и представителя авиакомпании. Международный день кино: хиты 2016 и новинки 2017 года. “Утро доброе!” с 06:00 до 11:00.
В утренней программе на Радио 4:
- С ребенком или без ребенка? Как подготовить малыша к длительному авиаперелету, что взять с собой в ручную кладь, как помочь юному пассажиру справиться с перегрузками во время взлета и посадки? Рекомендации врача и представителя авиакомпании.
- Международный день кино. Какие фильмы стали хитами в уходящем году, и чем порадует киноманов год наступающий? Посмотрим на самые популярные блокбастеры прошлого и самые ожидаемые новинки в мире кино в наступающем году.
Ведущие – Кирилл Крабу и Юли Балий.
Список музыки
Там нет комментариев. Будьте первым!