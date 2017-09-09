Утро доброе!
Вся правда о яйцах. Стресс в начале учебного года: советы детского психолога. "Контрабас" – три в одном. "Утро доброе!" с 07:00 до 09:00.
- Вся правда о яйцах. Что можно узнать о яйце по печати на нем? Правда ли, что кур кормят антибиотиками? Грозят ли Эстонии зараженные яйца? Прокомментирует эксперт.
- Как избежать стресса детям и родителям в начале учебного года? Советует детский психолог.
- "Контрабас" – три в одном. Как работает таллиннская современная книжная галерея, которая по случаю официального открытия приглашает сразу на два праздника?
Это и многое другое – в утренней программе на Радио 4! Ведущая – Екатерина Зонова.
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