Благотворительность и новый закон о базовом образовании и детских садах. “Утро доброе!” с 06:00 до 11:00.

Поговорим о благотворительности. Все ли желания детей из малоимущих семей выполнимы? Готов ли участник благотворительной акции подарить чужому ребенку смартфон или планшет?

Кроме того, разберемся в новом законе о базовом образовании и детских садах: кого коснутся изменения, и что будет с ясельным группами?

Это и многое другое – в утренней программе на Радио 4!

Ведущие – Ольга Линник и Варвара Сергеева.