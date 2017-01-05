Утро доброе!
Толерантность и дети. Как избавиться от елки? Отпуск: цены за отдых. Киностудии MEKSvideo – 20 лет. Музыкальный спектакль в Кадриорге. “Утро доброе!” с 06:00 до 11:00.
- Откройте окна и выключите свет. Как объяснить детям, что такое толерантность?
- Зимой и летом – одним цветом. От чего можно избавиться, начиная со Дня трех королей?
- Начинаем планировать отпуск. Есть ли страны, цена отдыха в которых остается более-менее неизменной?
- Киностудия MEKSvideo отмечает 20-тилетие. В каком возрасте стоит брать в руки камеру?
- Приходите в сказочный Кадриорг на музыкальный спектакль. Когда? Во сколько?
Это и многое другое – в утренней программе на Радио 4!
Ведущие – Ирина Сацута и Екатерина Зонова.
Список музыки
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