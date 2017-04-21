Психолог о детях с особыми образовательными потребностями. Сельский туризм: специальные предложения. Как жить с удовольствием? Инди-парфюмер Николай Еремин о выборе аромата, нишевой и брендовой парфюмерии. “Утро доброе!” с 06:00 до 11:00.

Кто такой учащийся с особыми образовательными потребностями? Как помочь такому ребенку вписаться в систему образования? На эти и другие вопросы ответит психолог Екатерина Кушнаренко.

Эстонские предприятия сельского туризма порадуют сотни специальных предложений. В утренней программе расскажем о возможностях внутреннего туризма.

Жить с удовольствием, невзирая на трудности и стрессы. Всем ли это по силам? Если да, то как? Объяснит психолог.

Как найти свой аромат, и чем нишевые духи отличаются от брендовых? Расскажет инди-парфюмер Николай Еремин.

Все это и многое другое, а также розыгрыш билетов на концерт – в утренней программе на Радио 4!

Ведущие – Екатерина Зонова и Елизавета Тустановская.