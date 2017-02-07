Роль американских военнослужащих и тяжелого вооружения в Эстонии. Эстонской Республике – 100: конкурс идей. “Утро доброе!” с 06:00 до 11:00.

Поговорим о роли американских военнослужащих и тяжелого вооружения в Эстонии, а также узнаем о конкурсе идей (как будущих, так и нынешних), проводимом в рамках празднования столетия Эстонской Республики.

Это и многое другое – в утренней программе на Радио 4!

Ведущие – Ольга Линник и Кирилл Крабу.