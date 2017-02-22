Утро доброе!

Тартуский марафон является самым крупным лыжным марафоном в Восточной Европе. Может ли погода испортить приближающийся спортивный праздник?

Продолжается масленичная неделя. Где пройдут конкурсы на самый большой и необычный блин?

В марте в Эстонию приедет известный российский певец Юрий Лоза. О чем музыкант рассказал накануне гастролей?

Это лишь некоторые фрагменты мозаики нашей утренней программы. Вас ожидают также самые горячие новости по Эстонии и всей планете в целом, обзор газет, а также отборная музыка самых разных стилей и направлений. Ведущие – Андрей Созинов, Кирилл Крабу и Наталья Гавриленко.