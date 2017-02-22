Утро доброе!
Тартуский марафон. Масленичная неделя. Юрий Лоза: гастроли. "Утро доброе!" с 6:00 до 11:00.
Тартуский марафон является самым крупным лыжным марафоном в Восточной Европе. Может ли погода испортить приближающийся спортивный праздник?
Продолжается масленичная неделя. Где пройдут конкурсы на самый большой и необычный блин?
В марте в Эстонию приедет известный российский певец Юрий Лоза. О чем музыкант рассказал накануне гастролей?
Это лишь некоторые фрагменты мозаики нашей утренней программы. Вас ожидают также самые горячие новости по Эстонии и всей планете в целом, обзор газет, а также отборная музыка самых разных стилей и направлений. Ведущие – Андрей Созинов, Кирилл Крабу и Наталья Гавриленко.
Список музыки
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