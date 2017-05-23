Утро доброе!

Телефон экстренной психологической помощи "Линия жизни" отмечает день рождения. Кто в нашей стране в первую очередь нуждается в психологической поддержке и кто готов ее оказать? Безопасность на железной дороге по-прежнему в центре пристального внимания. Можно ли снизить количество происшествий путем ужесточения наказания? Деньги приходят и уходят, а долги остаются. Какими методами воздействия на должников пользуются инкассо-фирмы?

Это лишь некоторые фрагменты мозаики нашей утренней программы. Вас ожидают также самые горячие новости по Эстонии и всей планете в целом, обзор эстонских и не только эстонских газет, отборная музыка самых разных стилей и направлений.

Ведущие – Андрей Созинов и Елизавета Тустановская, звукорежиссер – Наталья Гавриленко.