Утро доброе!
Косметика: безопасность и качество. Поддержка для семей с приемными детьми. В гостях – группа "Мираж". "Утро доброе!" с 07:00 до 09:00.
В утренней программе на Радио 4:
- Поговорим о косметике, может ли потребитель быть полностью уверен в ее безопасности и как проверяется качество продукции, предлагаемой в местных магазинах?
- Расскажем об организации "Oma pere", которая поддерживает семьи с приёмными детьми.
- Вспомним лихие 90-ые – у нас в гостях группа "Мираж".
Ведущая – Варвара Сергеева.
Список музыки
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