Утро доброе!
Всемирный день шопинга. Награды ждут своих победителей. Сад-огород в ноябре. "Утро доброе!" с 07:00 до 09:00.
- 11 ноября отмечается необычный праздник – Всемирный день шопинга. Расспросим психолога, опасен ли шопоголизм и стоит ли с ним бороться?
- Силламяэское общество защиты детей призывает всех активных общественных деятелей и организации Ида-Вирумаа представить кандидатов на соискание премии за вклад в развитие региона.
- Конец осени – еще не повод для огородника почивать на лаврах. Обсудим с огородником-любителем сезонные работы.
Ведущая – Дина Прусакова.
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