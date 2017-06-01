Международный день защиты детей: какие вызовы видит перед собой Союз защиты детей Эстонии. Телефон помощи детям. О плюсах и минусах круизного отдыха. О "диком" отдыхе: в путешествие с палаткой. "Утро доброе!" с 06:00 до 11:00.