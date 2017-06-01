Утро доброе!
Международный день защиты детей: какие вызовы видит перед собой Союз защиты детей Эстонии. Телефон помощи детям. О плюсах и минусах круизного отдыха. О "диком" отдыхе: в путешествие с палаткой. "Утро доброе!" с 06:00 до 11:00.
В утренней программе 1 июня:
- В Международный день защиты детей расскажем о вызовах, которые видит перед собой Союз защиты детей Эстонии. В центре внимания — психическое здоровье детей и информирование русскоязычного населения страны.
- По какому телефону могут звонить дети, если они испытывают беспокойство и не чувствуют себя в безопасности? На бесплатный номер 116111 можно звонить из всех регионов Эстонии.
- В первый день лета поговорим о круизных путешествиях, о плюсах и минусах круизного отдыха.
- Если не уезжать из Эстонии во время отпуска, то вполне можно отправиться в путешествие с палаткой. Расскажем о "диком" отдыхе.
Ведущие – Елизавета Тустановская и Екатерина Зонова.
Список музыки
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