Утро доброе!
Квартирные кражи без взломов. Стресс и подготовка к экзаменам. Об инвестициях и сбережениях. Международный день цыган. “Утро доброе!” с 06:00 до 11:00.
- Пыхъяская Префектура разбирает дело о квартирных кражах в районах Мустамяэ и Ыйсмяэ. Воры работали в сотрудничестве с фирмой по замене замков и проникали в квартиры без взломов.
- Весна – время стрессов и подготовки к экзаменам. От депрессии до нервного срыва: ученики заканчивают школу с букетом психических проблем.
- Все ли из нас способны к инвестициям и сбережениям? Об этом мы поговорим со специалистом в рамках завершающегося месяца финансовой грамотности.
- Скоро Международный день цыган. Об одном из концертов, посвященных этому дню, расскажем в нашем эфире.
Это и многое другое – в утренней программе на Радио 4!
Ведущие – Илья Бань и Елизавета Тустановская.
Список музыки
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