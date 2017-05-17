Утро доброе!
Советы застрявшим в лифте. Летний детский театральный лагерь. Проект "Обратно на работу!". Нескучный урок истории: интерактивные экскурсии в прошлое. "Утро доброе!" с 06:00 до 11:00.
- Помогите нам, лифтеры! Советы застрявшим между этажами, и почему не стоит опасаться поездок на лифте.
- Не за горами лето! Расскажем о летнем детском театральном лагере, где каждый ребенок сможет разглядеть в себе артиста.
- Вы узнаете о проекте "Обратно на работу!", благодаря которому те, кто оставался без работы более года, смогут получить новую профессию.
- Нескучный урок истории. Где проходят интерактивные экскурсии в прошлое?
Это и многое другое – в утренней программе на Радио 4!
Ведущие – Ирина Сацута и Андрей Созинов.
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