Утро доброе!
Рестораны и кафе: хитрости для привлечения посетителей. Гипноз как лекарство. Уместно ли кружево в одежде на каждый день? "Утро доброе!" с 07:00 до 09:00.
- К каким хитростям прибегают рестораны и кафе, чтобы привлечь посетителей?
- Гипноз как лекарство. Мифы и реальность. В чем польза гипнотерапии? Рассказывает медицинский психолог, кандидат наук Кирилл Бондарь.
- Уместно ли кружево в одежде на каждый день? Объясняет историк моды.
Все это и многое другое – в утренней программе на Радио 4.
Ведущая – Екатерина Зонова.
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