Привычки питания среднестатистического жителя страны. Как облегчить боль в спине? Зачем туристы приезжают в Таллинн. "Утро доброе!" с 6:00 до 11:00.

-Привычки питания среднестатистического жителя страны. Как следует изменить свой рацион, чтобы быть здоровым и счастливым?

-Берегите спину! Что делать современному человеку для облегчения боли в спине? Советы специалиста по массажу.

-Добро пожаловать, или зачем туристы приезжают в Таллинн? В гостях у Радио 4 главный специалист отдела туризма Таллиннского департамента предпринимательства Ирина Свидлов.



Ведущие Ирина Сацута и Илья Бань.