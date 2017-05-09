Утро доброе!
Первый полуфинал "Евровидения": о закулисье – с места событий. Детские велосипедные права. Может ли тест кожи в аптеке заменить поход к врачу? "Утро доброе!" с 06:00 до 11:00.
- Во вторник в Киеве – первый полуфинал "Евровидения". О закулисье – с места событий.
- Зачем нужны детские велосипедные права? Разные мнения по этому вопросу.
- Может ли тест кожи в аптеке заменить поход к врачу? Готова ли наша кожа к летнему сезону?
Это и многое другое – в утренней программе на Радио 4.
Ведущие – Илья Бань и Александр Жемжуров.
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