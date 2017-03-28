Смена документов: ходатайство и получение. Весенняя уборка и неправильная парковка. Tallinn Music Week: украинская электро-фольк группа Онука. "Утро доброе!" с 06:00 до 11:00.

В этом году жителям Эстонии предстоит обменять около 350 000 документов. Как удобнее ходатайствовать о получении документа и избежать ожидания в длинной очереди?

Неправильно припаркованные автомобили мешают весенней уборке в городе. Как решить конфликт между автовладельцами и пешеходами?

Продолжаем изучать программу Таллиннской недели музыки – в нашем эфире интервью с вокалисткой украинской электро-фольк группы Онука.

Это и многое другое – в утренней программе на Радио 4!

Ведущие – Варвара Сергеева и Андрей Созинов.