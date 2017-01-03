Утро доброе!
Букмекерские конторы: брексит, выборы президента США, события в новом году. Уменьшение бедности и дополнительное обложение дивидендов. Мэр Пярну: итоги 2016 года. Новый год в Финляндии. “Утро доброе!” с 06:00 до 11:00.
В утренней программе на Радио 4:
- Как отреагировали букмекерские конторы на ошибки в прогнозах по вопросу Брексита и выборов президента США? На какие события ставят в новом году?
- Уменьшение бедности – не единственное условие улучшения жизни в Эстонии. Дополнительное обложение дивидендов как решение серьезных проблем.
- Мэр Пярну подведет итоги 2016 года.
- Узнаем, как встретили Новый год наши соседи в Финляндии.
Ведущие – Варвара Сергеева и Илья Бань.
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