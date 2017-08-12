Утро доброе!

В эти дни в Хельсинки проходит один из самых сильных и любопытных европейских фестивалей для практически любого ценителя современной музыки – Flow Festival. Кульминацией трёхдневного действа можно считать выступление "дивы современной сцены" Ланы Дель Рей. Музыкальный редактор Радио 4 Дмитрий Микрюков отправился в столицу Финляндии и в субботу, в конце второго часа утренней программы, выйдет в прямой эфир, чтобы рассказать чем живёт соседняя столица в эти дни и как прошёл концерт известной певицы, чьё творчество было высоко оценено критиками за кинематографический стиль и за отсылки к американской поп-культуре, в частности, 1950-х и 1960-х годов.