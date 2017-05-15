Сотрудничество тюрем и приютов для животных.

Сотрудничество тюрем и приютов для животных.

Группа активистов выступила с предложением внедрить в Эстонии программу перевоспитания заключенных, в рамках которой осужденным позволяют взять себе собаку из приюта для бездомных животных. И если положительный эффект этой инициативы для людей достаточно очевиден, то вот полезность такого опыта для животных вызывает некоторые вопросы. Елизавета Тустановская побеседовала с ветеринаром Тийной Тоомет.