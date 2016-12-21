Часть инфолистков к медицинским препаратам будет доступна на русском языке уже с начала января.

Часть инфолистков к медицинским препаратам будет доступна на русском языке уже с начала января.

По инициативе министерства социальных дел уже начиная с 2.01.2017 года покупатели медицинских препаратов во всех аптеках страны могут попросить у аптекаря перевод инфолистков части безрецептурных лекарств. Подробнее о том, как будет работать новая система, Елизавете Тустановской рассказал министр здоровья и труда Евгений Осиновский.