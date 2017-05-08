Если лось забрел в город.

Если лось забрел в город.

Каждый год с началом весны, особенно с наступлением тёплых деньков, мы слышим о том, что на городские улицы забредают дикие животные или их детёныши. Между тем, далеко не все городские жители видели их вживую и тем более могут не знать, что делать в таких случаях. О том, кто обитает, например, в окрестностях Таллинна, и как правильно себя вести при встрече с диким зверем, чтобы никто не пострадал, нам рассказал известный зоолог Алексей Туровский.