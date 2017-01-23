Чему учат в Школе правильного бега?

Чему учат в Школе правильного бега?

Таллиннский филиал международной Школы правильного бега "I love running" провел первую встречу-знакомство для тех, кто хочет приобщиться к бегу. О том, как начать правильно тренироваться, полезен ли бег, и сколько времени нужно для того, чтобы подговиться к дистанции Екатерине Зоновой рассказал триатлет, опытный бегун и один из основателей филиала Школы бега "I love running" Михаил Скрябин.