Реставрация Храм Рождества Пресвятой Богородицы.

Реставрация Храм Рождества Пресвятой Богородицы.

Любимую многими православную церковь, пережившую несколько столетий, начинают приводить в порядок. По плану, основные реставрационные работы (а Казанскую церковь можно только реставрировать, поскольку она находится под защитой государства, как памятник архитектуры) должны полностью завершиться к 300-летию храма, то есть, через пять лет. О промежуточном этапе реставрации и о планах на эту весну рассказывают помощник старосты этого храма Григорий Селиверстов и реставратор Юхан Килуметс. С ними беседует Варвара Сергеева.