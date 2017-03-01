Студенческий клуб политических дискуссий начинает свою деятельность

Студенческий клуб политических дискуссий начинает свою деятельность

Это будет нейтральная площадка, где люди разных политических взглядов смогут вежливо и корректно обсуждать актуальные проблемы эстонского общества. Студенты ТЛУ могут участвовать в мероприятиях клуба, чтобы дискутировать с различными общественно-политическими деятелями как из Эстонии, так и из других стран. Заседания клуба будут проходить регулярно, один раз в месяц, в аудитории ТЛУ. Рабочие языки клуба - русский и эстонский. К участию приглашаются все желающие, студенты как ТЛУ, так и других вузов Таллинна. Подробнее рассказывает модератор клуба - публицист Олег Самородний. С ним беседует Варвара Сергеева.