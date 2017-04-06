Международный день настольного тенниса.

Международный день настольного тенниса.

Всемирный день настольного тенниса ещё очень молодой праздник - впервые он отмечался 6 апреля 2015 года. Но это не помешало ему сразу стать популярным практически во всём мире. Инициаторами учреждения новой спортивной даты выступила Международная Федерация настольного тенниса с целью популяризации данного вида спорта. В Эстонии тоже есть своя Федерация настольного тенниса, ее член правления Андрес Лофитски рассказал о том, как планируется отметить праздник, и сколько человек в нашей стране по-настоящему увлечены настольным теннисом.