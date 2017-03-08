«Мода эпохи романтизма в замке Фалль»

«Мода эпохи романтизма в замке Фалль»

Весенняя выставка «Мода эпохи романтизма в замке Фалль», на которой представлены костюмы, аксессуары и живопись из коллекции знаменитого европейского историка моды и коллекционера Александра Васильева, открылась на днях в старинном замке Кейла-Йоа. Это первая выставка в Эстонии, полностью посвященная направлению неоготики в моде и искусстве XIX столетия. И уже в это воскресенье пройдет экскурсия по выставке на русском языке. Платья и многочисленные аксессуары из коллекции Александра Васильева порадуют вас не только красотой, но и непременно удивят сложностью их производства. Все экспонаты созданы вручную. Подробнее об экспозиции расскажет ее координатор, с которым побеседовала Екатерина Зонова, но, прежде, слово - самому коллекционеру - Александру Васильеву.