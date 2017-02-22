Теплая зима может сказаться на подготовке наших спортсменов и проведении крупных соревнований

Теплая зима может сказаться на подготовке наших спортсменов и проведении крупных соревнований

На этой неделе в Эстонии пройдет Тартуский лыжный марафон. Однако, теплая зима может поставить под угрозу как проведение данного мероприятия, так и в целом подготовку спортсменов сборной Эстонии, которые вынуждены тренироваться за границей. На эти темы Кирилл Крабу побеседовал с членом правления Лыжного союза Эстонии Яаком Маэ.