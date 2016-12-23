Эстонское государственное облако - что это?

Эстонское государственное облако - что это?

В начале сентября начал работать проект под названием Riigipilv или государственное облако. Это новый проект нацеленный на создание инфраструктуры для хостинга и управления ИТ сервисов государства. О том, затрагивает ли этот проект рядовых жителей Эстонии, Ольге Линник рассказали строитель гособлака и архитектор фирмы OpenNode Илья Ливенсон, а также аналитик Департамента государственных инфосистем Анто Вельдре.