Синдром дефицита внимания:где родители детей с таким синдромом могут получить поддержку?

Синдром дефицита внимания:где родители детей с таким синдромом могут получить поддержку?

Родители таких детей часто находятся в состоянии стресса, чувствуют вину, безысходность и отчаяние. Именно поэтому очень важно встречаться с другими семьями, где есть такие трудности, поддерживать друг друга и обмениваться опытом. О бесплатных группах поддержки рассказывает Сирье Гроссманн-Лоот, семейный терапевт и заведующая Детским фондом, которая вот уже 11 лет ведёт эти группы. С ней беседует Варвара Сергеева.